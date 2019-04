Varese sadamast leitud inimluud jäid mõistatuseks

Mustjala kandis Pahapilli külas kaevati uuendatava Varese sadama alalt reedel välja kahe inimese luud. Kuidas need sinna sattunud on, ei oska keegi arvata.

Reedel leitud luud tulid kaevamise käigus välja sadama territooriumil asuva kalatööstuse hoone kõrvalt. Sadama omanik Harry Raudvere (fotol) märkis pressile saadetud teates, et esialgsel hinnangul on tegu naisterahva ja lapseskeletiga. Leiti vaid luud, esemeid nende juures ei olnud.

Leitud luud viis Varese sadamast kaasa politsei, kes omakorda edastab need muinsuskaitseametile, et selgitada välja juba täpsemad asjaolud.

Raudvere ütles, et inimsäilmed tulid välja vana jäähoidla kohal asuva muldkeha teisaldamisel. Eile, kui Saarte Hääl leiupaigas käis, polnud seal muud kui vaid esmapilgul reieluud meenutav luu ja mõned väiksemad luutükid. Raudvere arvas, et need tükid võivad tõepoolest samuti pärineda leitud säilmetest, kuna need tulid välja kaevamise käigus ning seetõttu läks päris palju ka segamini. Selge olevat tema sõnul see, et skeletid olid terved. See fakt ja säilmete asukoht lubab sadama omaniku sõnul oletada, et surnukehad sattusid muldvalli ühel ajal ja ehitustööde käigus. Meri Raudvere sõnul säilmeid sinna paika tuua ei saanud, kuna jääb liiga kaugele.

Sadamas asuv kalatööstuse hoone ehitati möödunud sajandi keskpaigas. Inimesi, kes tollaseid olusid täpselt mäletaksid ning oskaksid ehk juhtunule valgust heita, tänapäeval sealkandis enam ei ela.

Kui Saarte Hääl Pahapilli külaelanikelt leiu kohta arvamusi küsis, ei osanud keegi midagi täpsemat arvata. Räägiti, et ehk on tegu II maailmasõja keerises vabasse maailma püüelnud põgenikega, kelle meri randa tagasi tõi. Selle vastu rääkivat aga asjaolu, et pinnas, millest skeletid leiti, toodi sinnakanti alles sadamas asuvate hoonete ehitamiseks.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Maria Gonjaki sõnul läheb täpsemate asjaolude selgumiseks veidi aega.

Suvised luud kriminaalasja ei toonud

2. juunil leidis üks inimene Mustjala kandis luid oma vana maakeldrit korrastades. Maria Gonjak ütles, et tookord oli tegu inimese pealuu ja loomaluudega. Kriminaalmenetlust tema sõnul ei alustatud.