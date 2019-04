ÜLESKUTSE: Kevadine talgupäev toob vahvad algatused

“Teeme Ära meeskond kutsub taas 4. mai talgupäeval kevadtalguid korraldama,” kirjutab MTÜ Saaremaa Kodukant juhatuse liige Reet Viira (pildil), Teeme Ära Saare maakonna koordinaator. “Võimalusi on tänavu mitmeid: ehitame õueraamatukogusid, vaatleme nurmenukke või korrastame laulu- ja tantsupeoga seotud paikasid.”

Eesti külaliikumise Kodukant algatusel saab tänavu teoks üks tore idee: meisterdada oma kogukonnaga õue- ja tänavaraamatukogusid. Küllap leidub igaühel kodus lugemisvara, mida tahaks ja võiks ka teiste toredate inimestega jagada, ning just sellist võimalust õue- või tänavaraamatukogu pakubki. See innustab ehk tulevikus ühiskasutusse andma ka muid tarvilikke asju, näiteks tööriistu, tehnikat või teisi vahendeid, mida on otstarbekam koos omada ja kasutada.

Õueraamatukogu saab meisterdada puust, selleks sobivad hästi taaskasutatavad materjalijäägid. Tähtis on aga raamatukapi veekindlus, kuna raamatud on tundlikud niiskuse suhtes. Õueraamatukogust saab raamatuid nii laenutada kui ka ise sinna juurde tuua. Hea oleks kapi esiuks teha kas klaasist või pleksiklaasist.

Kohavalikul tasub lähtuda sellest, kus kõige rohkem inimesi liigub (seltsimaja, külapood, bussipeatus). Õueraamatukogu saab kujundada oma kogukonna visiitkaardiks. Kaunistada saab meistritöö kihelkonna värvides, mida eelmisel aastal talgupäeval juba tutvustatud sai. Igasse raamatusse saab saateks sisse kirjutada ka ühe hea soovi ja õueraamatukogu asukoha, kust see raamat uut teed on alustanud. Vaata näiteid https://littelfreelibrary.org/gallery.

Eesti laulupeo juubeliaastal kutsume koos Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutusega üles märkama ja korrastama temaatilisi paiku. Suure juubelipeo eel on väga oodatud talgud nii tule teekonnale jäävates kui ka teistes tähendusrikastes kohtades (mälestusmärgid, laulu- ja tantsuplatsid, heliloojate ja dirigentidega seotud paigad jne).

Sel talgupäeval peaks teoks saama üks põnev rahvateaduse projekt: kutsume üles vaatlema ja kaardistama nurmenukke! Nurmenukutalgud sobivad hästi koolidele üheks õuesõppe tunniks. Leida tuleb vaid oma kodukohas nurmenuku kasvukoht ja märkida andmed nutiveebi www.nurmenukk.ee. Lisaks saab korjata talgurahvale õisi maitsva taimetee jaoks.

Üle-eestiline talgupäev sai alguse 2008. aasta suurest prügikoristusest. Alates 2010. aastast on talgute korraldamine iga aktiivse kodaniku, kogukonna ja ühenduse võimalus teha midagi oma elukeskkonna heaks. 2018. aasta talgupäeval korraldati 2177 eriilmelist talgut kokku 53 128 osalejaga.

Kohtumiseni 4. mail – kõikjal üle Eesti! Hääd talgukevade planeerimist!

Vaata lisaks www.teemeara.ee.