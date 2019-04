Sõudeklubi tahab Saaremaa sõudmises kaardile tuua

Sõudmisega tegelev Hannes Aduson asutas Nasva sõudeklubi, et hakata ka Saaremaal seda ala arendama ja samas soovib ta luua harrastajatest võimalikult laia kandepinna.



“Kuna ma ise tegelen sõudmisega, siis leian, et Saaremaal võiks ka ühe sõudekoha avada, kus saaks harrastada ka võistlussporti,” rääkis Hannes Aduson, kes on ise sõudevõistlustel osalenud, aga tulemusi, mida esile tõsta, on veel vähe.

“Koha suhtes on esialgu mitmeid variante – olgu see siis Nasva või Läätsa või mõlemad korraga. Nasva jõgi kõlbab harjutamiseks päris hästi, mõnes kohas peaks küll pisut roogu maha võtma, kuigi silla juurest mere poole saab hästi sõita. Nasva jõel puudub laine ja seal on hea sõuda.”

Praegu on Hannes Aduson klubi ainuke liige, kuid tema hinnangul oleks noorte hulgas kindlasti huvilisi, kes tahaksid sõudmisega tegeleda.

“Ka ergomeetrite võistluse võiks Saaremaale tuua, kas siis Nasval mõnes ruumis või siis spordihoones,” pakkus ta.

Tõsisema arengu korral peab klubi asuma ka vajalikku inventari soetama ning siin loodab Hannes Aduson valla ja erafirmade abile. Näiteks maksab ühe mehe sõudepaat 3000–4000 eurot.