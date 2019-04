Saarlane silmapaistva noore eestlase nominent

Programmi “Silmapaistev noor eestlane” raames tunnustatakse noori vanuses 18–40 eluaastat, kes paistavad silma märkimisväärsete tulemustega oma tegevusalal ja algatavad positiivseid muudatusi ühiskonnas.

14 nominendi hulgas on ka Saaremaalt pärit Märt Aro (pildil). Märt on Nordic EdTech Forum “N8” juhatuse esimees ja DreamApply.com´i kaasasutaja. Eesti hariduse innovatsioon on Märdi kirg ning tema initsiatiiviga on kaasa läinud haridusministeerium, Innove, teadusasutused ja silmapaistvad ettevõtjad, nagu näiteks Martin Villigu ja Taavet Hindrikuse filantroopiafond.

Samuti on nominentide hulgas juuripidi Muhumaaga seotud Tanel Toom, vabakutseline filmirežissöör ja stsenarist.