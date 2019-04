Kuressaare kaotas Premium-liiga kohtumises Levadiale penaltist

Laupäeval kodusel Kure Arenal mängitud jalgpalli Premium-liiga kohtumises kaotas FC Kuressaare FCI Levadiale penaltist 0 : 1.



“Suutsime päris hästi ja distsiplineeritult Levadiale vastu seista ja meil olid ka oma võimalused,” rääkis peatreener Jan Važinski. “Teadsime, et nad panustavad äärest tsenderdustele ja olime selleks valmis. Kaks rasket mängu on mängitud, oleme suutnud korralikult võidelda, aga värav on veel löömata, siin saame kindlasti juurde panna.”

Saarlased alustasid kodus meistrivõistluste ühe favoriidi FCI Levadia vastu enesekindlalt ja päris kiiresti saadi ka võimalus, kuid Maarek Suursaar lõi napilt väravast mööda. Seejärel olid ründavamaks pooleks külalised, kes tabasid korra ka Magnus Karofeldi väravalatti. Võõrustajad panustasid teravatele vasturünnakutele ja korra lükati Sander Laht ka kastis pikali, kuid kohtuniku vile vaikis. Paar minutit hiljem oli saarlaste trahvikastis toimetamas Markus Jürgenson, kes teenis penalti, mille Jevgeni Budnik realiseeris.

Teisel poolajal mängupilt suurt ei muutunud, Levadia domineeris ja Kure seisis vapralt. Kui külalised ragistasid taas väravaposte, siis võõrustajad ootasid oma võimalust, kuid midagi väga ohtlikku luua ei suudetud.