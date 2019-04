Kolme päeva jooks valiti kolmandaks

Portaal Marathon100 tegi kokkuvõtted eelmise aasta parematest jooksuvõistluste korraldustest, mis selgusid jooksjate antud hinnangute põhjal.



Arvestus on kolmes kategoorias: suured võistlused ehk üle tuhande osaleja, 250–999 osalejat, alla 250 osaleja. Saaremaa kolme päeva jooks tunnistati keskmises grupis kolmanda koha vääriliseks.

Kolm aastat toimunud konkursil on kolme päeva jooks olnud alati esikolmikus: 2016. aastal teine, 2017 võitja ja nüüd kolmas. Seekord valiti esimeseks Eesti maastiku maraton 9,82, teiseks Otepää jooksutuur 9,78 ja kolmandaks Saaremaa kolme päeva jooks 9,77 punktiga.

“Suur asi, kui arvestada, kui palju toimub Eestis jooksuvõistlusi,” rääkis jooksu üks korraldajaid Tõnu Vaher (pildil).

“Konkurents läheb aina tihedamaks. Korralduslik tase on hea ning see näitab abiliste suurt ja kvaliteetset tööd. Muidugi on parandamise ruumi veel küllaga.”