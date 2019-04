Keskväljakule sobimatu graniit võidakse saarlastele müüa

Omanik üritab Kuressaare kesklinna plaatimisel kõlbmatuks osutunud graniitkive, mis ikka veel Kuressaare Linnamajanduse territooriumil seisavad, soovijatele maha müüa.

Möödunud aastal Hiinast Kuressaare kesklinna rekonstrueerimiseks graniitkivid tarninud Tehnomaa OÜ esindaja Tarmo Teeväli ütles, et kokkuleppel Kuressaare Linnamajandusega seisavad kasutamata jäänud kivid kuni lume sulamiseni ettevõtte laoplatsil Tehnika tänaval. Et kohalikud on soovinud kive ära osta, siis pole omanik kivide mandrile toimetamisega kiirustanud, rääkis Teeväli, kelle sõnul on ta saanud sooviavaldused 500 m2 ja 200 m2 kivide ostmiseks.

Suurem osa Hiinast saabunud Kuressaare kesklinna plaatidest seisab aga Tallinna sadamas, mille eest on Tehnomaa OÜ tasunud Teeväli sõnul tähtaja ületamise eest 20 000 eurot trahvi.

Tarmo Teeväli rääkis, et Kuressaare tänavate jaoks liiga õhukeseks tunnistatud graniitkivide osas käib tal peatöövõtja Merko Infraga praegu kivi paksuse üle vaidlus. “Kehtivate normide järgi on kivi paksuse tolerants 1 cm, aga nemad hakkasid väitma, et on 4 mm,” ütles Teeväli, kelle sõnul esitas nende ettevõte Merkole vastuhagi.

Teeväli sõnul on Kuressaare keskväljaku ehitustööde takerdumise taga mitmeid põhjusi alates sellest, kui algselt ettenähtud kivi otsustati asendada teisega ajal, mil esimene kivi oli juba tellitud. “Kuressaare viga on see, et mitte keegi ei julge otsust vastu võtta,” märkis Teeväli. “Koosolekul istub 10–12 inimest ja ei suudeta otsust vastu võtta.”

Kui ehitaja pani turuhoone juures möödunud suvel kivi maha, siis ei jõudnud vald kuu aja jooksul ära otsustada, mis värvi peab olema vuugisegu, meenutas Teeväli. Ehitaja on rentinud tehnika ja palganud tööjõu, aga asjad lihtsalt ei liigu.

“Samal ajal töömeeste elamiskulu jooksis, kokku maksime 12 000 eurot. Ei saa niimoodi ehitada,” oli Teeväli kriitiline.

Kuressaare keskväljaku ehitusel tekkinud probleemid tõid eelmisel nädalal kaasa Saaremaa vallavalitsuses valdkonda kureeriva abivallavanema Mart Mäekeri tagasiastumise. Täna teatab Keskerakond koalitsioonipartneritele, kes on nende kandidaat uueks abivallavanemaks.